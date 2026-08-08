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Сенат США затвердив Тодда Бланша на посаді генерального прокурора, – Reuters

Раніше Бланш також був особистим адвокатом Дональда Трампа.

Сенат США затвердив Тодда Бланша на посаді генерального прокурора, – Reuters
Тодд Бланш
Фото: EPA/UPG

Сенат США у суботу, 8 серпня, затвердив Тодда Бланша на посаду генерального прокурора країни після тривалого розгляду його кандидатури.

Про це повідомляє Reuters.

За кандидатуру Бланша проголосували 50 сенаторів, 49 виступили проти. Серед республіканців, які не підтримали кандидатуру, – Сьюзен Коллінз та Ліза Мурковскі.

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Вирішальним став голос сенатора-республіканця Білла Кессіді. Напередодні він заявив, що Бланш є "найкращим варіантом, якого запропонує Трамп".

Голосування стало завершенням тижневого протистояння між республіканцями в Сенаті та адміністрацією президента Дональда Трампа щодо кандидатури Бланша.

Із квітня Бланш виконував обов’язки генерального прокурора США, а до цього керував щоденною роботою Міністерства юстиції.

Частина сенаторів-республіканців висловлювала занепокоєння діями Бланша, зокрема його позицією щодо оприлюднення документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна.

До призначення на посаду Бланш також був особистим адвокатом Дональда Трампа.

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