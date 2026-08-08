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​Експрем’єр Франції Атталь подав скаргу на російське втручання у вибори президента

Адвокати політика повідомили, що скарга стосується маніпуляцій інформацією і створення фейкового контенту.

​Експрем’єр Франції Атталь подав скаргу на російське втручання у вибори президента
Експрем’єр-міністр Франції Габріель Атталь
Фото: EPA/UPG

Колишній прем'єр-міністр Франції і кандидат у президенти Габріель Атталь подав скаргу через російську дезінформаційну кампанію перед виборами 2027 року.

Адвокати політика повідомили, що скарга стосується фактів іноземного втручання, маніпуляцій інформацією і створення фейкового контенту, передає Politico

За їхніми словами, зловмисники намагаються підірвати довіру до виборчого процесу і дискредитувати кандидата.

У соцмережі X низка акаунтів маскувалася під французькі й міжнародні медіа і поширювала підроблені відео й новини із вигаданими заявами Атталя.

Кандидат від партії «Відродження» Еммануеля Макрона очікує, що такі спроби дестабілізації лише посилюватимуться. Французька агенція з протидії цифровому втручанню Viginum підтвердила факт атаки і зазначила, що вона має всі ознаки проросійської дезінформації.

  • Атталь став уже не першим об’єктом російських маніпуляцій. Раніше постраждали колишній прем’єр-міністр Едуар Філіп і депутат Рафаель Глюксманн.
  • Днями ексглава французького уряду поскаржився, що став жертвою спроби російського втручання у вибори і очікує посилення таких дестабілізаційних дій напередодні виборів у Франції у квітні наступного року.
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