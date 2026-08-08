Гілларі Клінтон порівняла Трампа із Саддамом Хуссейном через декор у Білому домі

Колишня суперниця Дональда Трампа на виборах 2016 року Гілларі Клінтон різко засудила пристрасть свого політичного опонента до коштовних прикрас у Білому домі.

Як пише CNN, експерша леді стверджує, що постійне бажання Трампа прикрашати Овальний кабінет золотом це "відображення його нарцисизму та бажання відчувати себе важливим", а також нагадує їй палаци іракського диктатора Саддама Хуссейна.

Клінтон дошкульно заявила, що чинний президент думає "куди б додати ще золота, замість того, щоб подумати, як припинити війну проти Ірану, не виглядаючи повним невдахою, яким він і є".

Колишня держсекретарка також зізналася, що поняття не має, що робити з бальною залою, яку Трамп так мріє збудувати, хоча й отримав на це судову заборону. Клінтон лише нагадала американцям, що Білий дім "належить американському народу, а не Трампу".

В адміністрації республіканця на докори Клінтон відреагували нагадуванням, що сама вона ніколи не мала змоги зайнятися декоруванням Білого дому, бо "зазнала від Дональда Трампа розгромної поразки на виборах". Хоча це неправда: Гілларі була господаркою у резиденції, коли там працював її чоловік Білл Клінтон.