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Гілларі Клінтон порівняла Трампа із Саддамом Хуссейном через декор у Білому домі

Колишня кандидатка у президенти нагадала, що резиденція належить американцям, а не політику.

Гілларі Клінтон порівняла Трампа із Саддамом Хуссейном через декор у Білому домі
Гілларі Клінтон
Фото: EPA/UPG

Колишня суперниця Дональда Трампа на виборах 2016 року Гілларі Клінтон різко засудила пристрасть свого політичного опонента до коштовних прикрас у Білому домі.

Як пише CNN, експерша леді стверджує, що постійне бажання Трампа прикрашати Овальний кабінет золотом це "відображення його нарцисизму та бажання відчувати себе важливим", а також нагадує їй палаци іракського диктатора Саддама Хуссейна.

Клінтон дошкульно заявила, що чинний президент думає "куди б додати ще золота, замість того, щоб подумати, як припинити війну проти Ірану, не виглядаючи повним невдахою, яким він і є". 

Колишня держсекретарка також зізналася, що поняття не має, що робити з бальною залою, яку Трамп так мріє збудувати, хоча й отримав на це судову заборону. Клінтон лише нагадала американцям, що Білий дім "належить американському народу, а не Трампу".

В адміністрації республіканця на докори Клінтон відреагували нагадуванням, що сама вона ніколи не мала змоги зайнятися декоруванням Білого дому, бо "зазнала від Дональда Трампа розгромної поразки на виборах". Хоча це неправда: Гілларі була господаркою у резиденції, коли там працював її чоловік Білл Клінтон. 

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