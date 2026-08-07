Сенат США підтримав масштабний законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану (доповнено)

Переважна більшість Сенату США підтримала масштабний законопроєкт про санкції проти Росії, який розробив покійний сенатор Ліндсі Грем.
Тепер документ має розглянути Палата представників у вересні, пише Reuters.
Законопроєкт підтримали 68 сенаторів і лише дев'ять виступили проти.
Документ запроваджує санкції проти російських посадовців і дозволяє вводити жорсткі мита до 100% для Китаю, Індії, Японії та деяких країн Євросоюзу, щоб зменшити їхню залежність від російських нафти й газу. Президент Трамп матиме право самостійно вирішувати, коли скасовувати ці мита.
Водночас ухвалення документа в Палаті представників може зіткнутися з труднощами. Деякі законодавці побоюються, що нові повноваження Трампа щодо мит збільшать витрати для американських імпортерів і споживачів.
Автори законопроєкту наполягають, що мита торкнуться лише п'яти найбільших імпортерів російської сирої нафти і газу та п'яти країн, які допомагають Росії уникати обмежень. Вони переконують, що це зменшить нафтогазові доходи РФ без шкоди для США і стане найкращою можливістю Конгресу підтримати Україну. Також документ запобігає перерві в дії санкцій проти іранської енергетики та зброї.
Доповнення. Керівник українського МЗС Андрій Сибіга відначив ухвалення законопроєкту і наголосив, що Штати таким чином демонструють своє глобальне лідерство.
"... Вдячний за цей важливий крок задля подальшого зміцнення санкційного режиму проти російського агресора. Це доленосне законодавство є потужною демонстрацією глобального лідерства Америки. Висловлюю щиру вдячність членам Сенату США за їхнє лідерство, принципову двопартійну підтримку та непохитну солідарність з Україною. Разом ми наближаємо тривалий мир", - написав Сибіга на своїй сторінці у Х.
Володимир Зеленський подякував Сенату США та заявив, що законопроєкт допомагає посилити тиск на Росію.
"Реальний сильний американський тиск і санкції проти Росії – це те, що допоможе найбільше. Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора", - зазначив Зеленський.
- Сенатори вже кілька місяців намагаються ухвалити міжпартійний законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії та покупців її нафти. Процес прискорився після смерті сенатора Ліндсі Ґрема, який був одним із головних ініціаторів документа.