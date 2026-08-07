Сенат США підтримав масштабний законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану (доповнено)

Документ підтримали 68 сенаторів і лише дев'ять виступили проти.

Переважна більшість Сенату США підтримала масштабний законопроєкт про санкції проти Росії, який розробив покійний сенатор Ліндсі Грем.

Тепер документ має розглянути Палата представників у вересні, пише Reuters.

Законопроєкт підтримали 68 сенаторів і лише дев'ять виступили проти.

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Документ запроваджує санкції проти російських посадовців і дозволяє вводити жорсткі мита до 100% для Китаю, Індії, Японії та деяких країн Євросоюзу, щоб зменшити їхню залежність від російських нафти й газу. Президент Трамп матиме право самостійно вирішувати, коли скасовувати ці мита.

Водночас ухвалення документа в Палаті представників може зіткнутися з труднощами. Деякі законодавці побоюються, що нові повноваження Трампа щодо мит збільшать витрати для американських імпортерів і споживачів.

Автори законопроєкту наполягають, що мита торкнуться лише п'яти найбільших імпортерів російської сирої нафти і газу та п'яти країн, які допомагають Росії уникати обмежень. Вони переконують, що це зменшить нафтогазові доходи РФ без шкоди для США і стане найкращою можливістю Конгресу підтримати Україну. Також документ запобігає перерві в дії санкцій проти іранської енергетики та зброї.

Доповнення. Керівник українського МЗС Андрій Сибіга відначив ухвалення законопроєкту і наголосив, що Штати таким чином демонструють своє глобальне лідерство.

"... Вдячний за цей важливий крок задля подальшого зміцнення санкційного режиму проти російського агресора. Це доленосне законодавство є потужною демонстрацією глобального лідерства Америки. Висловлюю щиру вдячність членам Сенату США за їхнє лідерство, принципову двопартійну підтримку та непохитну солідарність з Україною. Разом ми наближаємо тривалий мир", - написав Сибіга на своїй сторінці у Х.

Володимир Зеленський подякував Сенату США та заявив, що законопроєкт допомагає посилити тиск на Росію.

"Реальний сильний американський тиск і санкції проти Росії – це те, що допоможе найбільше. Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора", - зазначив Зеленський.