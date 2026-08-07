Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
ГоловнаСвіт

Корецький обговорив із прем’єром Фінляндії ППО, дрони та відновлення транспортної інфраструктури

Окрему увагу приділили питанням логістики та продовольчої безпеки.

Корецький обговорив із прем’єром Фінляндії ППО, дрони та відновлення транспортної інфраструктури
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, під час якої сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, співпрацю у сфері безпілотників та підтримку української інфраструктури.

Про це повідомив Сергій Корецький.

За словами глави уряду, окрему увагу приділили питанням логістики та продовольчої безпеки, які перебувають під загрозою через російські удари по цивільному судноплавству в Чорному морі.

Реклама

Також сторони обговорили підтримку української залізниці, яка регулярно зазнає російських атак, та розвиток Фонду відновлення транспортної інфраструктури.

Корецький подякував Фінляндії за незмінну підтримку України з перших днів повномасштабної війни, а також окремо відзначив її лідерство в коаліції укриттів.

"Домовилися надалі розширювати цю важливу програму та спільно закликати інших партнерів долучатися до неї й робити свій внесок у її розвиток", – зазначив прем’єр-міністр.

Сергій Корецький запросив Петтері Орпо найближчим часом відвідати Україну.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies