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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, під час якої сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, співпрацю у сфері безпілотників та підтримку української інфраструктури.

Про це повідомив Сергій Корецький.

За словами глави уряду, окрему увагу приділили питанням логістики та продовольчої безпеки, які перебувають під загрозою через російські удари по цивільному судноплавству в Чорному морі.

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Також сторони обговорили підтримку української залізниці, яка регулярно зазнає російських атак, та розвиток Фонду відновлення транспортної інфраструктури.

Корецький подякував Фінляндії за незмінну підтримку України з перших днів повномасштабної війни, а також окремо відзначив її лідерство в коаліції укриттів.

"Домовилися надалі розширювати цю важливу програму та спільно закликати інших партнерів долучатися до неї й робити свій внесок у її розвиток", – зазначив прем’єр-міністр.

Сергій Корецький запросив Петтері Орпо найближчим часом відвідати Україну.