Корецький: з 1 вересня на 20% підвищується зарплата педагогів

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З 1 вересня в Україні на 20% підвищується заробітна плата педагогів.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Також удвічі зростуть студентські стипендії. Понад 3 мільйони українських школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

Корецький також зазначив, що попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі.

Серед основних пріоритетів до початку навчального року - безпека учнів і педагогів, продовжується будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами.

"Усі питання, які ще потребують доопрацювання, мають бути остаточно вирішені до початку навчального року", - додав прем'єр-міністр.