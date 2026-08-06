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Корецький: з 1 вересня на 20% підвищується зарплата педагогів

Також удвічі зростуть студентські стипендії.

Корецький: з 1 вересня на 20% підвищується зарплата педагогів
Прем'єр-міністром України є Сергій Корецький
Фото: Зоряна Стельмах

З 1 вересня в Україні на 20% підвищується заробітна плата педагогів. 

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Також удвічі зростуть студентські стипендії. Понад 3 мільйони українських школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

Корецький також зазначив, що попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі.

Серед основних пріоритетів до початку навчального року - безпека учнів і педагогів, продовжується будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами. 

"Усі питання, які ще потребують доопрацювання, мають бути остаточно вирішені до початку навчального року", - додав прем'єр-міністр.

  • З 1 вересня вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку в садочках стане обов'язковим. Передбачено 4,5 годин занять щотижня.
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