Корецький: з 1 вересня на 20% підвищується зарплата педагогів

З 1 вересня в Україні на 20% підвищується заробітна плата педагогів.
Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Також удвічі зростуть студентські стипендії. Понад 3 мільйони українських школярів отримуватимуть безоплатне харчування.
Корецький також зазначив, що попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі.
Серед основних пріоритетів до початку навчального року - безпека учнів і педагогів, продовжується будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами.
"Усі питання, які ще потребують доопрацювання, мають бути остаточно вирішені до початку навчального року", - додав прем'єр-міністр.
- З 1 вересня вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку в садочках стане обов'язковим. Передбачено 4,5 годин занять щотижня.