Марганець та низка громад на Дніпропетровщині вже кілька діб живуть без питної води

Надзвичайна ситуація – в Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та інших громадах області.

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В Марганці та навколишніх громадах уже кілька діб відсутнє централізоване постачання питної води через аварію на магістральному водогоні.

Про розповів в Telegram прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За словами прем'єра, причиною ситуації стали не лише пошкодження водогону, а й «неповна і несвоєчасна реакція посадових осіб».

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Він заявив, що найближчим часом будуть ухвалені «жорсткі висновки» щодо відповідальних. Корецький повідомив, що напередодні ввечері заслухав доповідь голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі та представників профільних міністерств.

Глава уряду доручив прискорити ремонт обладнання на магістральному водогоні, забезпечити подачу технічної води та організувати підвезення питної води мешканцям. Координацію робіт із відновлення водопостачання з учора особисто здійснює міністр інфраструктури Микола Калашник.

«Наше завдання – якнайшвидше відновити роботу магістрального водогону та повернути людям воду. Орієнтовно відновити централізоване водопостачання плануємо до кінця доби», – написав Калашник.

Він також зазначив, що роботи тривають безперервно та ситуація перебуває на його постійному контролі.