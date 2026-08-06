Унаслідок російського удару безпілотниками по Запоріжжю, за попередніми даними, постраждали четверо людей. Про це розповіли в ДСНС України.
Травм зазнали 52-річний чоловік і троє жінок віком 51, 84 та 86 років.
Як повідомили рятувальники, частково зруйновано покрівлю дев'ятиповерхового житлового будинку. Вибухова хвиля також пошкодила сусідні будинки.
Екстрені служби обстежили територію, щоб виявити можливих потерпілих і надати їм допомогу. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.
- За минулу добу ворог завдав 1041 удар по Запорізькій області. Під атаку потрапили 66 населених пунктів. Загинула одна людина, і чотирьох Росія поранила.