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Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у Запоріжжі

Внаслідок атаки постраждали 4 людей.

Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у Запоріжжі
Обстріл Запоріжжя
Фото: ДСНС України

Унаслідок російського удару безпілотниками по Запоріжжю, за попередніми даними, постраждали четверо людей. Про це розповіли в ДСНС України.

Травм зазнали 52-річний чоловік і троє жінок віком 51, 84 та 86 років.

Як повідомили рятувальники, частково зруйновано покрівлю дев'ятиповерхового житлового будинку. Вибухова хвиля також пошкодила сусідні будинки.

Екстрені служби обстежили територію, щоб виявити можливих потерпілих і надати їм допомогу. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Удар по Запоріжжю
Фото: ДСНС України
Удар по Запоріжжю

Обстріл Запоріжжя
Фото: ДСНС України
Обстріл Запоріжжя

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