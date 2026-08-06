РФ вдарила по залізничній станції у Лозовій, є загиблі

Сьогодні, 6 серпня, російська армія атакувала залізничну станцію у Лозовій на Харківщині. Відомо про двох загиблих людей та вісьмох поранених.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.
«Ворог атакував БпЛА залізничну станцію в Лозовій. На цю хвилину відомо про двох загиблих чоловіків.
8 людей постраждали: 5 чоловіків і троє жінок. Серед них є важкі», – розповів він.
Бригади медиків надають необхідну допомогу. На місці працюють усі екстрені служби.
- В УЗ наголошують, що під час повітряної тривоги перебування на вокзалах, станціях і платформах є небезпечним. Пасажирів просять негайно пройти до укриття, якщо воно є поруч, або відійти на безпечну відстань від об'єктів залізничної інфраструктури та уникати скупчень людей.