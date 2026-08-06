РФ вдарила по залізничній станції у Лозовій, є загиблі

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Сьогодні, 6 серпня, російська армія атакувала залізничну станцію у Лозовій на Харківщині. Відомо про двох загиблих людей та вісьмох поранених.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог атакував БпЛА залізничну станцію в Лозовій. На цю хвилину відомо про двох загиблих чоловіків.

8 людей постраждали: 5 чоловіків і троє жінок. Серед них є важкі», – розповів він.

Бригади медиків надають необхідну допомогу. На місці працюють усі екстрені служби.