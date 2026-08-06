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Росіяни вчора вбили та поранили мешканців Донецької області

Поранення отримали 9 людей.

Росіяни вчора вбили та поранили мешканців Донецької області
Фото: vin.hsc.gov.ua

За минулу добу 5 серпня російська армія вбила та поранила мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти вбили людину у Шандриголовому.

Ще 9 людей в області за добу дістали поранення: по двоє у Слов'янську, у Ясногірці, у Білозерську, по одному у Краматорську, Дружківці та Привіллі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 4 254 цивільних, ще 10 070 дістали поранення (підрахунок ведеться без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

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