СБУ затримала російську агентку, яка коригувала атаки по Павлоградському району

Агентка відстежувала запасні командні пункти та місця тимчасової дислокації Сил оборони в районі Павлограда

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Підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави

Служба безпеки затримала у Дніпропетровській області ще російську агентку, яка коригувала ракетно-дронові атаки Росії по Павлоградському району.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За даними кіберфахівців та слідчих СБУ, фігуранткою виявилась завербована ворогом місцева жителька, яка за гроші виконувала завдання співробітника департаменту військової контррозвідки ФСБ.

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Задокументовано, що за дорученням російського спецслужбіста агентка відстежувала запасні командні пункти та місця тимчасової дислокації Сил оборони в районі Павлограда.

Для збору розвідданих зловмисниця пішки обходила місцевість та приховано фотографувала і позначала на гугл-картах об’єкти, які, на її думку, використовували українські захисники.

Крім цього, агентка відстежувала місця паркування авто українських воїнів, що у подальшому дозволило б ворогу планувати теракти.

Кіберфахівці СБУ викрили агентку на початковому етапі її розвідактивності і затримали за місцем проживання.

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення пунктів базування і маршрутів переміщення Сил оборони.

Як з’ясувало розслідування, жінка потрапила до уваги рашистів, коли шукала “швидкі” заробітки у Телеграм-каналах. Під час обшуку в неї вилучено мобільний телефон та планшет із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.