Ворог майже 50 разів атакував Дніпропетровщину, є постраждала (доповнено)

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Упродовж дня 5 серпня ворог майже 50 разів атакував 5 районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і авіабомбою.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині противник цілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Томаківській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємство, магазин, інфраструктура, гімназія, багатоквартирний будинок, приватні оселі, автівки.

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У Синельниківському районі потерпала Васильківська громада. Понівечені приватні будинки. Одна людина дістала поранень.

На Криворіжжі під ударом були Вакулівська і Зеленодольська громади. Зайнялися пожежі.

Загоряння сталося й у Новопокровській громаді, що у Дніпровському районі.

У Кам’янському районі росіяни цілили по Верхівцевській громаді.

Також очільник ОВА повідомив, що через російські обстріли на Нікопольщині понад 55 тисяч абонентів залишилися без електропостачання через ворожу атаку. Енергетики вже працюють. Роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі людей.