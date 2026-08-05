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Шестеро людей постраждали через атаку РФ по Вознесенській громаді Миколаївщини

Пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури.

Шестеро людей постраждали через атаку РФ по Вознесенській громаді Миколаївщини

Російські війська атакували Вознесенську громаду Миколаївщини. Унаслідок удару постраждали шестеро людей, також пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

"Сьогодні вдень ворог атакував Вознесенську громаду. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей – 39-річна жінка та п’ятеро чоловіків віком 31, 50, 64, 66 та 69 років. Усіх госпіталізовано. Стан – середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу", – повідомив Решетілов.

Унаслідок російської атаки також пошкоджено будівлю та спецтехніку об'єкта транспортної інфраструктури.

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