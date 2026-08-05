Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія може запускати до 100 балістичних ракет щомісяця, – "Флеш"

Ворог надалі атакуватиме українські склади, виробництво, логістичні об’єкти та ритейл.

Росія може запускати до 100 балістичних ракет щомісяця, – "Флеш"
Сергій Бескрестнов (флеш)
Фото: politanaliz.com.ua

Росія здатна застосовувати близько 100 балістичних ракет на місяць і продовжить атакувати українські склади, виробництва, логістичні центри та об'єкти ритейлу.

Про це заявив позаштатний радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов, пише Укрінформ.

За словами Бескрестнова, у ніч на 5 серпня російські війська здійснили масовану балістичну атаку по українських виробничих потужностях і складах.

Реклама

"Сьогодні вночі відбулася дуже потужна атака балістикою на наше виробництво, на наші склади… І так буде далі, поки у ворога є балістика", – зазначив він.

Він наголосив, що останнім часом російські війська дедалі частіше завдають ударів по цивільній інфраструктурі, не обираючи конкретний тип об'єктів. Серед цілей – склади продуктів харчування, будівельних матеріалів, торговельні мережі, логістичні центри та українські підприємства.

За оцінкою Бескрестнова, після нинішнього сплеску інтенсивності атак Росія зможе підтримувати темп застосування приблизно 100 балістичних ракет щомісяця.

Окремо він звернув увагу на діяльність російської агентури. За його словами, для наведення ударів окупанти використовують людей, які стежать за об'єктами, рухом транспорту та передають зібрану інформацію. Подібний механізм, як стверджує Бескрестнов, застосовувався і під час атаки на його будинок.

Радник закликав український бізнес переглянути підходи до зберігання товарів і логістики. Зокрема, рекомендував не накопичувати великі партії вантажів в одному місці, використовувати невеликі складські приміщення та диверсифікувати логістичні маршрути. На його думку, це допоможе зменшити ризики втрат і ускладнить Росії спроби створити дефіцит товарів в Україні.

Атака 5 серпня

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies