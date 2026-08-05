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У Краматорську рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів після російського авіаудару.

Про це повідомили у ДСНС.

Унаслідок атаки постраждали 27 людей.

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На місці вчорашнього ворожого удару по 14-поверховому будинку надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи.

Пошукова операція тривала близько 20 годин. Рятувальники спільно з комунальниками розібрали 72 тонни будівельних конструкцій. Пожежу повністю ліквідували.

Наслідки російського обстрілу Краматорська на Донеччині

Раніше повідомлялося, що заа добу Росія вбила 3 і поранила 31 людину у Донецькій області. Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Біленьке, Красноторка, Малотаранівка, Новодонецьке, Ясногірка. Руйнувань зазнали 88 цивільних об’єктів, з них 38 житлових будинків.