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Ракети влучили у логістичний центр NOVUS

У компанії повідомили, що загиблих немає.

Ракети влучили у логістичний центр NOVUS
Обстріл NOVUS
Фото: NOVUS

Російський ракетний удар пошкодив логістичний центр мережі супермаркетів NOVUS. Об'єкт зазнав кількох прямих влучань.

Про це повідомили у компанії.

Серед працівників і партнерів загиблих немає. Під час повітряної тривоги команда перебувала в укритті.

У NOVUS зазначили, що це вже друга атака на їхній логістичний центр. Наразі об’єкт повністю зупинив роботу. Масштаб руйнувань оцінюють. На місці триває ліквідація наслідків удару та пожежі

«Для NOVUS, як компанії, що забезпечує людей продуктами харчування та товарами першої необхідності, сьогодні головне – зберегти безперервність роботи. Команда вже працює над перерозподілом товарних запасів, щоб магазини й надалі були забезпечені всім необхідним», – йдеться у повідомленні.

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