Ракети влучили у логістичний центр NOVUS

Російський ракетний удар пошкодив логістичний центр мережі супермаркетів NOVUS. Об'єкт зазнав кількох прямих влучань.
Про це повідомили у компанії.
Серед працівників і партнерів загиблих немає. Під час повітряної тривоги команда перебувала в укритті.
У NOVUS зазначили, що це вже друга атака на їхній логістичний центр. Наразі об’єкт повністю зупинив роботу. Масштаб руйнувань оцінюють. На місці триває ліквідація наслідків удару та пожежі
«Для NOVUS, як компанії, що забезпечує людей продуктами харчування та товарами першої необхідності, сьогодні головне – зберегти безперервність роботи. Команда вже працює над перерозподілом товарних запасів, щоб магазини й надалі були забезпечені всім необхідним», – йдеться у повідомленні.
- Вночі російська атака зруйнувала сортувальний центр «Нової пошти» в Києві. Жертвами удару стали 3 людей, ще 8 – поранені.
- Також ворог вдарив по двох ключових логістичних комплексах «Епіцентру», загинув працівник. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні, повідомили у компанії.
- Сьогодні вночі внаслідок російської атаки було зруйновано складський комплекс маркетплейсу ROZETKA у Броварах на Київщині. Це третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень.
- Через російський обстріл загинули шестеро працівників мережі «Сільпо». Пожежі стались одразу на 2 розподільчих центрах.