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ООН: з початку року в Україні загинули 1 396 цивільних, ще 7 978 отримали поранення

В ООН заявили про зростання кількості жертв серед цивільних через масштабні удари РФ по Україні.

ООН: з початку року в Україні загинули 1 396 цивільних, ще 7 978 отримали поранення
Наслідки атаки
Фото: ДСНС України в Telegram

Смертоносна нічна атака Росії 5 серпня є частиною небезпечної тенденції до зростання кількості жертв серед цивільного населення в Україні.

Про це заявили у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

У місії наголосили, що масований обстріл балістичними ракетами та безпілотниками, який Росія здійснила в ніч на 5 серпня, став черговим у серії атак, що призводять до дедалі більших втрат серед цивільних.

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За даними української влади, внаслідок удару загинули щонайменше 17 мирних жителів, ще 44 людини зазнали поранень. Серед загиблих були люди, які перебували на пероні залізничного вокзалу в Броварському районі Київської області.

Голова ММПЛУ Даніель Белль зазначила, що цього літа Київ неодноразово зазнавав масштабних ударів із катастрофічними наслідками для цивільного населення.

"Дедалі частіше застосування балістичних ракет та іншої далекобійної зброї в населених пунктах призводить до зростання кількості жертв серед цивільних осіб та значних руйнувань житлових будинків, підприємств та іншої цивільної інфраструктури", – наголосила вона.

У ММПЛУ також навели оновлену статистику. За перші шість місяців 2026 року в Україні загинули 1 396 цивільних осіб, ще 7 978 отримали поранення. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, та на 114% більше порівняно з першим півріччям 2024 року.

Крім того, кількість жертв серед цивільних внаслідок застосування далекобійної зброї – ракет і безпілотників – у січні–червні 2026 року зросла на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У місії ООН зазначили, що таке зростання значною мірою пов'язане з російськими ударами по міських центрах, розташованих далеко від лінії фронту.

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