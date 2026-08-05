Мінкульт: Україна видала польській стороні всі дозволи для пошуку і ексгумації поховань

Польська сторона вже передала новий перелік місць в Україні для проведення майбутніх досліджень.

Україна повністю виконала свої зобов'язання і видала всі необхідні дозволи для проведення пошуково-ексгумаційних робіт, про які сторони домовлялися раніше.

Про це за підсумками засідання українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань повідомив перший заступник міністра культури України Іван Вербицький.

За його словами, під час зустрічі у Львові учасники підбили підсумки виконання домовленостей від 16 грудня минулого року. Представники обох держав повідомили, що роботи на погоджених локаціях в Україні пройшли успішно завдяки тому, що українська сторона вчасно надала повний пакет дозвільних документів.

Окрім цього, польська сторона вже передала новий перелік місць в Україні для проведення майбутніх досліджень, щодо яких партнери подали або планується подати відповідні заявки найближчим часом.

Учасники робочої групи також обговорили проблеми, повʼязані з практичною реалізацією пошукових і екгсумаційних робіт на території України і Польщі.