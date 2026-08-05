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Мінкульт: Україна видала польській стороні всі дозволи для пошуку і ексгумації поховань

Польська сторона вже передала новий перелік місць в Україні для проведення майбутніх досліджень.

Мінкульт: Україна видала польській стороні всі дозволи для пошуку і ексгумації поховань
засідання українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань
Фото: Facebook/Іван Вербицький

Україна повністю виконала свої зобов'язання і видала всі необхідні дозволи для проведення пошуково-ексгумаційних робіт, про які сторони домовлялися раніше. 

Про це за підсумками засідання українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань повідомив перший заступник міністра культури України Іван Вербицький.

За його словами, під час зустрічі у Львові учасники підбили підсумки виконання домовленостей від 16 грудня минулого року. Представники обох держав повідомили, що роботи на погоджених локаціях в Україні пройшли успішно завдяки тому, що українська сторона вчасно надала повний пакет дозвільних документів.

Окрім цього, польська сторона вже передала новий перелік місць в Україні для проведення майбутніх досліджень, щодо яких партнери подали або планується подати відповідні заявки найближчим часом.

Учасники робочої групи також обговорили проблеми, повʼязані з практичною реалізацією пошукових і екгсумаційних робіт на території України і Польщі.

  • Пошуки й ексгумація жертв Волинської трагедії тривають не перше десятиліття. Нині це відбувається на тлі напружених відносини між Україною і Польщею. 
  • Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров нещодавно заявив, що процедура отримання дозволів на проведення ексгумацій залишків жертв Волинської трагедії буде максимально прискорена. 
  • За його словами, профільна комісія, яка ухвалює ці рішення, наразі працює в оперативному режимі, тому документи оформлюватимуть практично одразу після завершення пошукових робіт.
  • Ця заява Алфьорова з'явилася після того, як президент Володимир Зеленський запевнив, що польські дослідники не матимуть жодних перешкод у проведенні пошукових робіт та ексгумації останків. Оскільки саме Український інститут національної пам’яті відповідає за видачу відповідних погоджень, відомство оптимізувало свої внутрішні процедури.
  • Натомість Україна отримала поки один дозвіл на проведення ексгумації останків українців на території Польщі, які загинули від рук Армії Крайової та селянських батальйонів у 1944 році.
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