Мінкульт: Україна видала польській стороні всі дозволи для пошуку і ексгумації поховань

Україна повністю виконала свої зобов'язання і видала всі необхідні дозволи для проведення пошуково-ексгумаційних робіт, про які сторони домовлялися раніше.
Про це за підсумками засідання українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань повідомив перший заступник міністра культури України Іван Вербицький.
За його словами, під час зустрічі у Львові учасники підбили підсумки виконання домовленостей від 16 грудня минулого року. Представники обох держав повідомили, що роботи на погоджених локаціях в Україні пройшли успішно завдяки тому, що українська сторона вчасно надала повний пакет дозвільних документів.
Окрім цього, польська сторона вже передала новий перелік місць в Україні для проведення майбутніх досліджень, щодо яких партнери подали або планується подати відповідні заявки найближчим часом.
Учасники робочої групи також обговорили проблеми, повʼязані з практичною реалізацією пошукових і екгсумаційних робіт на території України і Польщі.
- Пошуки й ексгумація жертв Волинської трагедії тривають не перше десятиліття. Нині це відбувається на тлі напружених відносини між Україною і Польщею.
- Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров нещодавно заявив, що процедура отримання дозволів на проведення ексгумацій залишків жертв Волинської трагедії буде максимально прискорена.
- За його словами, профільна комісія, яка ухвалює ці рішення, наразі працює в оперативному режимі, тому документи оформлюватимуть практично одразу після завершення пошукових робіт.
- Ця заява Алфьорова з'явилася після того, як президент Володимир Зеленський запевнив, що польські дослідники не матимуть жодних перешкод у проведенні пошукових робіт та ексгумації останків. Оскільки саме Український інститут національної пам’яті відповідає за видачу відповідних погоджень, відомство оптимізувало свої внутрішні процедури.
- Натомість Україна отримала поки один дозвіл на проведення ексгумації останків українців на території Польщі, які загинули від рук Армії Крайової та селянських батальйонів у 1944 році.