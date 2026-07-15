Україна розраховує у серпні розпочати пошук поховань українців у Польщі

У 2025-му наша держава подала до польського Інституту національної пам’яті три заявки щодо проведення пошукових робіт.

Українська сторона сподівається, що у серпні в Польщі розпочнуться пошукові роботи на місцях поховань цивільного українського населення.

Про це під час відвідин поля Грюнвальдської битви заявив посол України в Польщі Василь Боднар, передає RMF24.

Йдеться про українські села, жителі яких загинули від рук Армії Крайової та селянських батальйонів у 1944 році.

Боднар повідомив, що минулого року Україна подала до польського Інституту національної пам’яті три заявки щодо проведення пошукових робіт. Одна з них уже отримала підтримку, і наразі українська сторона очікує лише на дозвіл воєводського консерватора пам'яток. Посол сподівається, що перші роботи у селі Ласкув дасться розпочати вже у серпні.

Польський Інститут національної пам’яті підтвердив отримання листів щодо трьох населених пунктів — Сагрині, Ласкува і Перемишля. У відомстві зазначили, що надали процедурну підтримку щодо Ласкува. Водночас щодо інших двох міст польська сторона попросила надати додаткові документи.

Минулого року українська сторона вже проводила аналогічні роботи в селі Юречкова у Підкарпатському воєводстві. Тоді фахівці намагалися знайти ймовірну могилу членів УПА, які загинули у березні 1947 року в бою з польськими військовими підрозділами. Під час тих розкопок дослідники зробили 19 пошукових траншей, проте поховань чи слідів могили так і не виявили.