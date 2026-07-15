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Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Атака в Херсоні

Упродовж дня, 15 липня, російські окупанти атакували Херсон та область за допомогою БпЛА. Є 12 поранених серед цивільних.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.

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За даними слідства, впродовж 15 липня армія РФ здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини авіацією, ствольною та реактивною артилерією та дронами різного типу.

Унаслідок російської агресії постраждали 12 людей. Це жителі Херсона, які отримали травми внаслідок ворожих атак за допомогою дронів. Серед поранених – співробітниця ДСНС.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля навчального закладу, магазин, складське приміщення, легковий автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.