Зеленський і глава Міноборони Британії обговорили співвиробництво деяких видів озброєння

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великобританії Весом Стрітінгом.
Високопосадовці обговорили масовану атаку Росії на Україну в ніч на 5 серпня, і Зеленський повідомив, що Росія хоче значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. «Обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста й громади від таких балістичних загроз – на двосторонньому й на багатосторонньому рівні, – як вона вже неодноразово робила, допомагаючи з постачаннями дефіцитного обладнання. Зокрема, обговорили можливості для співвиробництва деяких видів озброєння – і Британія, і Україна мають сильні спроможності, перевірені війною. Також говорили про санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістики», - розповів глава держави.
- Стрітінг повідомив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановане на вересень.
- Також британський міністр хоче скликати цю групу на початку жовтня, щоб «ми могли набрати обертів і забезпечити Україні необхідну підтримку напередодні холодної зими».
- Оборонне і військове співробітництво між Британією і Україною прописали в безпековій угоді, яку Зеленський і експрем’єр-міністр Британії Ріші Сунак підписали 12 січня 2024 року.