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Зеленський і глава Міноборони Британії обговорили співвиробництво деяких видів озброєння

Також ішлося про антиросійські санкції.

Зеленський і глава Міноборони Британії обговорили співвиробництво деяких видів озброєння
Президент Володимир Зеленський і міністр оборони Великобританії Вес Стрітінг
Фото: скриншот відео

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великобританії Весом Стрітінгом. 

Високопосадовці обговорили масовану атаку Росії на Україну в ніч на 5 серпня, і Зеленський повідомив, що Росія хоче значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. «Обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста й громади від таких балістичних загроз – на двосторонньому й на багатосторонньому рівні, – як вона вже неодноразово робила, допомагаючи з постачаннями дефіцитного обладнання. Зокрема, обговорили можливості для співвиробництва деяких видів озброєння – і Британія, і Україна мають сильні спроможності, перевірені війною. Також говорили про санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістики», - розповів глава держави.

  • Стрітінг повідомив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановане на вересень. 
  • Також британський міністр хоче скликати цю групу на початку жовтня, щоб «ми могли набрати обертів і забезпечити Україні необхідну підтримку напередодні холодної зими».
  • Оборонне і військове співробітництво між Британією і Україною прописали в безпековій угоді, яку Зеленський і експрем’єр-міністр Британії Ріші Сунак підписали 12 січня 2024 року.
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