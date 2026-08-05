Зеленський і глава Міноборони Британії обговорили співвиробництво деяких видів озброєння

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великобританії Весом Стрітінгом.

Високопосадовці обговорили масовану атаку Росії на Україну в ніч на 5 серпня, і Зеленський повідомив, що Росія хоче значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. «Обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста й громади від таких балістичних загроз – на двосторонньому й на багатосторонньому рівні, – як вона вже неодноразово робила, допомагаючи з постачаннями дефіцитного обладнання. Зокрема, обговорили можливості для співвиробництва деяких видів озброєння – і Британія, і Україна мають сильні спроможності, перевірені війною. Також говорили про санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістики», - розповів глава держави.