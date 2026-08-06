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Росіяни атакували дронами автівки цивільних у Запорізькому районі

Поранено двох людей.

Росіяни атакували дронами автівки цивільних у Запорізькому районі
Наслідки обстрілу Запорізького району

Російська армія атакувала безпілотниками автомобілі цивільних осіб у Запорізькому районі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни поцілили FPV-дроном в авто, яке їхало до села Підгірне. 

39-річний чоловік та 53-річна жінка дістали поранень. Їм надають медичну допомогу. 

У селі Микільське через атаку БпЛА пошкоджень зазнали автівка та господарчі споруди. Минулося без постраждалих.

  • Раніше стало відомо, що внаслідок російського удару безпілотниками по Запоріжжю, за попередніми даними, постраждали четверо людей. Травм зазнали 52-річний чоловік і троє жінок віком 51, 84 та 86 років.
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