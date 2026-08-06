У селі Микільське через атаку БпЛА пошкоджень зазнали автівка та господарчі споруди. Минулося без постраждалих.

39-річний чоловік та 53-річна жінка дістали поранень. Їм надають медичну допомогу.

Росіяни поцілили FPV-дроном в авто, яке їхало до села Підгірне.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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