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В Укренерго закликали українців сьогодні економити електроенергію через спеку

Просять по можливості не користуватися електрикою із 10:00 до 23:00.

В Укренерго закликали українців сьогодні економити електроенергію через спеку
Фото: EPA/UPG

В Україні через аномальну спеку зросло енергоспоживання. Людей закликають вдень економити електрику, щоб зменшити навантаження на енергосистему. 

Як розповіли в Укренерго, внаслідок російських артилерійських обстрілів і дронових ударів на ранок 6 серпня є нові знеструмлення у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській і Сумській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів. 

Споживання електроенергії продовжує зростати. Сьогодні, 6 серпня, станом на 09:30, воно було на 1,4% вищим, ніж в цей же час вчора. Причиною є  встановлення дуже спекотної погоди у більшості регіонів України, що зумовлює масове використання кондиціонерів побутовими споживачами та бізнесом. 

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Вчора, 5 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього дня – у вівторок, 4 серпня. 

Через аномальну спеку сьогодні у всіх регіонах України (зокрема – у Києві та Київській області) необхідно ощадливо використовувати електрику у період з 10:00 до 23:00. 

«Будь ласка, перенесіть енергоємні процеси (прання, нагрів бойлера, користування посудомийною машиною…) на нічні години, коли навантаження на енергосистему зменшиться», – просять в Укренерго. 

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго. 

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