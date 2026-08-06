В Укренерго закликали українців сьогодні економити електроенергію через спеку

Просять по можливості не користуватися електрикою із 10:00 до 23:00.

В Україні через аномальну спеку зросло енергоспоживання. Людей закликають вдень економити електрику, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Як розповіли в Укренерго, внаслідок російських артилерійських обстрілів і дронових ударів на ранок 6 серпня є нові знеструмлення у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській і Сумській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Споживання електроенергії продовжує зростати. Сьогодні, 6 серпня, станом на 09:30, воно було на 1,4% вищим, ніж в цей же час вчора. Причиною є встановлення дуже спекотної погоди у більшості регіонів України, що зумовлює масове використання кондиціонерів побутовими споживачами та бізнесом.

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Вчора, 5 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього дня – у вівторок, 4 серпня.

Через аномальну спеку сьогодні у всіх регіонах України (зокрема – у Києві та Київській області) необхідно ощадливо використовувати електрику у період з 10:00 до 23:00.

«Будь ласка, перенесіть енергоємні процеси (прання, нагрів бойлера, користування посудомийною машиною…) на нічні години, коли навантаження на енергосистему зменшиться», – просять в Укренерго.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.