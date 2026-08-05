Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
ГоловнаЕкономікаБізнес

Уряд проведе термінові зустрічі з бізнесом після атак Росії

Йдеться про забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торговельних підприємств.

Уряд проведе термінові зустрічі з бізнесом після атак Росії
Росія обстрілює український бізнес
Фото: ДСНС Києва

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд терміново проведе зустрічі з представниками бізнесу після нічної російської атаки на Київ і Київську область. Йдеться про забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торговельних підприємств.

Про це глава уряду написав у Telegram.

Міністерство економіки вже отримало відповідні доручення. За результатами зустрічей уряд має напрацювати необхідні рішення у відповідь на російські .

Реклама

Прем'єр зазначив, що під час нічної атаки під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси.

«Жодної військової мети в цих атаках немає – це тероризм», – зазначив Корецький.

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies