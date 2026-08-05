Уряд проведе термінові зустрічі з бізнесом після атак Росії

Йдеться про забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торговельних підприємств.

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Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд терміново проведе зустрічі з представниками бізнесу після нічної російської атаки на Київ і Київську область. Йдеться про забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торговельних підприємств.

Про це глава уряду написав у Telegram.

Міністерство економіки вже отримало відповідні доручення. За результатами зустрічей уряд має напрацювати необхідні рішення у відповідь на російські .

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Прем'єр зазначив, що під час нічної атаки під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси.

«Жодної військової мети в цих атаках немає – це тероризм», – зазначив Корецький.

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва