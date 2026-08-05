Уряд проведе термінові зустрічі з бізнесом після атак Росії

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд терміново проведе зустрічі з представниками бізнесу після нічної російської атаки на Київ і Київську область. Йдеться про забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торговельних підприємств.
Про це глава уряду написав у Telegram.
Міністерство економіки вже отримало відповідні доручення. За результатами зустрічей уряд має напрацювати необхідні рішення у відповідь на російські .
Прем'єр зазначив, що під час нічної атаки під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси.
«Жодної військової мети в цих атаках немає – це тероризм», – зазначив Корецький.
- В ніч проти середи Росія випустила по Києву та Київській області 28 ракет і 115 безпілотників.
- Станом на ранок відомо про 17 загиблих і 44 поранених. Пошкоджені житлові будинки, магазини, складська та інша цивільна інфраструктура.