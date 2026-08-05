В уряді завершили аудит виконання планів стійкості

Є області з критичними відставаннями.

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Уряд завершив аудит виконання планів стійкості.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, в деяких областях плани вже виконано, десь роботи ще тривають, а є області де існують критичні відставання.

Відповідно до стану реалізації заходів у кожному регіоні уряд визначив пріоритетні напрямки, які потребують невідкладного посилення.

Як зазначив Корецький, окремо проаналізували ситуацію з підготовкою Києва, де найбільший масштаб ризиків та загроз.

За його словами, пріоритетами для всіх громад залишаються захист енергетичних обʼєктів та елементів, розгортання резервних джерел теплопостачання та забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури.