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П'ять областей України отримали 127 одиниць енергообладнання від Швейцарії

У межах допомоги Україна отримала генератори, накопичувачі енергії та інше устаткування.

П'ять областей України отримали 127 одиниць енергообладнання від Швейцарії
енергетичне обладнання
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

До підприємств критичної інфраструктури у п'яти областях України передали 127 одиниць енергетичного обладнання, яке надала швейцарська компанія Tetra Laval International SA.

Про це повідомило Міненергетики України.

Протягом останніх тижнів зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міненерго до Київської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської та Харківської областей доставили понад 48 тонн обладнання. До гуманітарного вантажу увійшли генератори, накопичувачі енергії та інше устаткування, необхідне для забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури.

У Міненерго нагадали, що раніше потужні накопичувачі енергії від Tetra Laval International SA також отримали енергетичні об'єкти та заклади охорони здоров'я у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській та Київській областях.

У відомстві зазначили, що міжнародна допомога спрямована на підтримку безперебійної роботи критично важливої інфраструктури в умовах постійних російських атак на енергетичний сектор України.

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