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"Укренерго" закликало українців ощадливо споживати електроенергію через спеку

Українців закликають ощадливо використовувати електроенергію, щоб зменшити ризик аварій та можливих відключень.

"Укренерго" закликало українців ощадливо споживати електроенергію через спеку
Фото: EPA/UPG

Через серпневу спеку в Україні суттєво зросло навантаження на енергосистему. У зв'язку з цим в "Укренерго" закликали громадян максимально ощадливо використовувати електроенергію, щоб зменшити ризик аварій та можливих відключень.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

У компанії зазначили, що енергетики одночасно відновлюють мережі після російських атак і прискорюють проведення планових ремонтів, однак через рекордно високі температури навантаження на систему значно зросло.

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В "Укренерго" рекомендують до завершення періоду спеки обмежити використання потужних електроприладів, зокрема пральних машин і бойлерів, у проміжку з 10:00 до 23:00. Особливо важливо економити електроенергію з 16:00 до 23:00, коли спостерігається вечірній пік споживання.

Також українців закликають раціонально користуватися кондиціонерами: не встановлювати температуру на рівні 16–17 градусів, а обирати комфортні 23–24 °C та використовувати автоматичний режим підтримання температури.

В енергокомпанії наголосили, що такі заходи допоможуть запобігти перевантаженню обладнання та знизити ризик аварійних відключень електроенергії. Особливо це стосується регіонів, де прогнозується найвища температура повітря, зокрема Києва та Київської області.

В "Укренерго" також рекомендували, за можливості, переносити активне використання електроенергії на нічний час, адже це суттєво допомагає збалансувати роботу енергосистеми в період підвищеного навантаження.

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