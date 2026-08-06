Уряд збільшив розмір кредитних можливостей для аграріїв в рамках екстреного пакету підтримки

Загальний розмір кредиту за програмою становить до 80 млрд гривень.

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Уряд вніс зміни до програми кредитування «5-7-9%» в рамках екстреного пакету підтримки українських аграріїв через російський терор в Чорному морі і блокування експортних маршрутів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Аграрії зможуть залучати пільгові кредити на поповнення обігових коштів. Держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках. Загальний розмір кредитних можливостей за цією програмою - до 80 млрд грн.

"Це допоможе аграріям закупити все необхідне для проведення польових робіт, зберегти виробництво та забезпечити стабільний експорт української продукції", - зазначив Корецький.

Також уряд працює з Європейською Комісією над залученням додаткової підтримки для розширення цієї програми.

Прем'єр-міністр анонсував додаткові практичні рішення для підтримки аграріїв вже найближчим часом.