​ROZETKA заявила про рекордні мільярдні збитки через удари Росії по складах

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Український онлайн-ритейлер ROZETKA зазнав найбільших прямих збитків за всю історію існування компанії через російську атаку на склади. Попередньо йдеться про мільярди гривень

Про це заявив співзасновник ROZETKA Владислав Чечоткін в ефірі «Єдиних новин». За його словами, компанія ще продовжує оцінювати масштаб збитків.

«Точніше ми ще не порахували, але дуже-дуже багато. Це найбільші втрати за нашу історію», – сказав Чечоткін.

Бізнесмен також закликав державу посилити підтримку компаній, які постраждали внаслідок російських атак. Серед можливих заходів він назвав доступніше страхування воєнних ризиків із більшими страховими виплатами, податкові пільги на період відновлення та пільгове кредитування для бізнесу.