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​ROZETKA заявила про рекордні мільярдні збитки через удари Росії по складах

Наразі компанія продовжує оцінювати масштаб втрат.

​ROZETKA заявила про рекордні мільярдні збитки через удари Росії по складах
Удар по складах
Фото: X ROZETKA

Український онлайн-ритейлер ROZETKA  зазнав найбільших прямих збитків за всю історію існування компанії через російську атаку на склади. Попередньо йдеться про мільярди гривень

Про це заявив співзасновник ROZETKA Владислав Чечоткін в ефірі «Єдиних новин». За його словами, компанія ще продовжує оцінювати масштаб збитків.

«Точніше ми ще не порахували, але дуже-дуже багато. Це найбільші втрати за нашу історію», – сказав Чечоткін.

Бізнесмен також закликав державу посилити підтримку компаній, які постраждали внаслідок російських атак. Серед можливих заходів він назвав доступніше страхування воєнних ризиків із більшими страховими виплатами, податкові пільги на період відновлення та пільгове кредитування для бізнесу.

  • У ніч проти 5 серпня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Київській області. Внаслідок атаки постраждали складські об’єкти ROZETKA, «Епіцентру», «Нової пошти», «Сільпо» та інших великих компаній.
  • Зокрема внаслідок російської атаки було зруйновано складський комплекс ROZETKA у Броварах на Київщині. Це була вже третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень. 
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