Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
ГоловнаСвіт

Люксембург виділив додаткові 8 млн євро на підтримку української енергетики

Ці кошти дозволять купувати необхідне обладнання для енергетичних компаній.

Люксембург виділив додаткові 8 млн євро на підтримку української енергетики
Люксембург
Фото: eu2015lu.eu

Люксембург перерахував додаткові 8 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. 

Про це повідомило українське Міністерство енергетики.

Завдяки цьому загальний внесок Люксембургу сягнув 30 мільйонів євро.

Перший віцепрем'єр-міністр і міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що ці кошти дозволять купувати необхідне обладнання для енергетичних компаній.

  • Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року спільно з Європейською комісією та Міністерством енергетики України для подолання наслідків російських атак на критичну інфраструктуру. 
  • Організація дає змогу урядам, міжнародним інституціям і приватним донорам фінансово допомагати українському енергосектору. 
  • За даними Міненерго, за весь час роботи фонд залучив понад 2 мільярди євро грантових коштів від 39 спонсорів із 26 країн та трьох міжнародних організацій.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies