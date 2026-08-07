Люксембург виділив додаткові 8 млн євро на підтримку української енергетики

Люксембург перерахував додаткові 8 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.
Про це повідомило українське Міністерство енергетики.
Завдяки цьому загальний внесок Люксембургу сягнув 30 мільйонів євро.
Перший віцепрем'єр-міністр і міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що ці кошти дозволять купувати необхідне обладнання для енергетичних компаній.
- Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року спільно з Європейською комісією та Міністерством енергетики України для подолання наслідків російських атак на критичну інфраструктуру.
- Організація дає змогу урядам, міжнародним інституціям і приватним донорам фінансово допомагати українському енергосектору.
- За даними Міненерго, за весь час роботи фонд залучив понад 2 мільярди євро грантових коштів від 39 спонсорів із 26 країн та трьох міжнародних організацій.