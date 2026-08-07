Люксембург виділив додаткові 8 млн євро на підтримку української енергетики

Ці кошти дозволять купувати необхідне обладнання для енергетичних компаній.

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Люксембург перерахував додаткові 8 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомило українське Міністерство енергетики.

Завдяки цьому загальний внесок Люксембургу сягнув 30 мільйонів євро.

Перший віцепрем'єр-міністр і міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що ці кошти дозволять купувати необхідне обладнання для енергетичних компаній.