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Росіяни здійснили одну з наймасованіших атак на об'єкти "Укрнафти": зруйновано критичне обладнання

Минулої доби ворог атакував 4 АЗК "Укрнафти" на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Росіяни здійснили одну з наймасованіших атак на об'єкти "Укрнафти": зруйновано критичне обладнання
Фото: Нафтогаз

Армія РФ масовано атакувала сім обʼєктів "Укрнафти" на сході країни. Зруйновано критично важливе обладнання.

Про це повідомили у Групі "Нафтогаз".

"Вночі ворог завдав ударів одразу по 7 активах, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході країни", – зазначають у повідомленні.

Унаслідок російського терору зруйновано критично важливе для роботи компанії обладнання, що призвело до зупинки низки обʼєктів і втрати суттєвих обсягів видобутку.

"росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими. Сьогодні вночі відбувся наймасованіший обстріл об’єктів Укрнафти за останній час. На щастя, постраждалих немає", – зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Крім того за минулу добу ворог атакував 4 АЗК "Укрнафти" на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Клієнти та працівники не постраждали.

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