«Нова пошта» звільнила працівників, які виштовхали з відділення собаку у спеку

Компанія розшукує тварину, щоб за необхідності оплатити її лікування.

В соцмережах поширили відео з Івано-Франківська, на якому працівники «Нової пошти» шваброю виштовхують з відділення безпритульного собаку. Очевидці кажуть, що у той час надворі було +37 градусів.

Інцидент прокоментувала «Нова пошта» в Instagram.

У компанії наголосили, що відео стало «шоком» і суперечить її цінностям. Там зазначили, що завершують внутрішнє розслідування.

«Нова пошта» – це pet-friendly простір. У деяких наших відділеннях живуть врятовані котики, які стали улюбленцями клієнтів, ми встановлюємо поїлки для тварин, взимку впускаємо грітись, а на фірмових коробках зображені тваринки як символ турботи», –йдеться у повідомленні.

Саме тому співпрацю з працівниками, які фігурують на відео, припинили. Також компанія розшукує тварину, щоб оплатити її обстеження та, за потреби, лікування.

«Нова пошта» повідомила, що проведе додаткові інструктажі для співробітників щодо поводження з тваринами, аби подібні випадки не повторилися.