Бутенко: Навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно, а зарплати вчителів зростуть на 20%

За словами міністра, цього року працюватимуть понад 25 тисяч закладів освіти

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Новий навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно, попри російські атаки на заклади освіти, друкарні та склади підручників. Із 1 вересня зарплати педагогів зростуть ще на 20%, а стипендії студентів – удвічі.

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко за підсумками урядової наради під головуванням прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Цього року працюватимуть понад 25 тисяч закладів освіти. Наразі понад 11,3 тисячі шкіл мають укриття, що дозволяє забезпечити очне навчання для близько 80% учнів.

Також триває будівництво ще 113 укриттів і 18 підземних дитячих садків. Для підвезення дітей вже використовують 7 522 шкільні автобуси, ще 610 закуповують.

Крім того, 500 закладів освіти отримають генератори, сонячні панелі та системи накопичення енергії, розповів глава МОН.

Із 1 вересня майже 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Водночас 150 академічних ліцеїв першими долучаться до пілотного впровадження старшої профільної школи.