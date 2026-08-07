Бутенко: Навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно, а зарплати вчителів зростуть на 20%

Новий навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно, попри російські атаки на заклади освіти, друкарні та склади підручників. Із 1 вересня зарплати педагогів зростуть ще на 20%, а стипендії студентів – удвічі.
Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко за підсумками урядової наради під головуванням прем'єр-міністра Сергія Корецького.
Цього року працюватимуть понад 25 тисяч закладів освіти. Наразі понад 11,3 тисячі шкіл мають укриття, що дозволяє забезпечити очне навчання для близько 80% учнів.
Також триває будівництво ще 113 укриттів і 18 підземних дитячих садків. Для підвезення дітей вже використовують 7 522 шкільні автобуси, ще 610 закуповують.
Крім того, 500 закладів освіти отримають генератори, сонячні панелі та системи накопичення енергії, розповів глава МОН.
Із 1 вересня майже 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Водночас 150 академічних ліцеїв першими долучаться до пілотного впровадження старшої профільної школи.
- За останні 2 тижні Росія двічі била по складах з українською навчальною літературою. Знищено понад 400 тисяч книг. Весь наклад доведеться друкувати повторно. Тоді Бутенко заявив, що електронними версіями забезпечать усіх школярів.