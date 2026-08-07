На окупованій Донеччині масово закривають школи та дитсадки

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На тимчасово окупованій частині Донецької області російська окупаційна влада масово закриває заклади освіти.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Під виглядом «реорганізації» та «об’єднання» ліквідовують школи й дитячі садки. Через це частина педагогів втрачає роботу.

У ЦПД зазначили, що офіційна пропаганда так званої «днр» заявляє про «відновлення шкіл» і розвиток освіти. Однак на практиці це виглядає зовсім інакше: навчальні заклади закривають, а справжньою причиною називають скорочення витрат на зарплати працівникам.

Наразі відомо про закриття 12 шкіл і 24 дитячих садків. Ще 69 навчальних закладів нібито «реорганізують». Через такі дії окупаційної влади окремі населені пункти залишаються без доступу до освіти.