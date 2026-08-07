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На окупованій Донеччині масово закривають школи та дитсадки

Частина педагогів втрачає роботу.

На окупованій Донеччині масово закривають школи та дитсадки
Закриття закладів освіти на ТОТ Донеччини
Фото: ЦПД при РНБО

На тимчасово окупованій частині Донецької області російська окупаційна влада масово закриває заклади освіти. 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Під виглядом «реорганізації» та «об’єднання» ліквідовують школи й дитячі садки. Через це частина педагогів втрачає роботу.

У ЦПД зазначили, що офіційна пропаганда так званої «днр» заявляє про «відновлення шкіл» і розвиток освіти. Однак на практиці це виглядає зовсім інакше: навчальні заклади закривають, а справжньою причиною називають скорочення витрат на зарплати працівникам.

Наразі відомо про закриття 12 шкіл і 24 дитячих садків. Ще 69 навчальних закладів нібито «реорганізують». Через такі дії окупаційної влади окремі населені пункти залишаються без доступу до освіти. 

  • Тим часом на окуповані території Запорізької області окупанти завозять до шкільних бібліотек російську пропагандистську літературу та створюють читацькі клуби для її популяризації.
  • Вже з початком нового навчального року школярів планують знайомити з цією літературою як під час уроків, так і в позакласний час.
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