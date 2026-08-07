В Одесі судитимуть чоловіка, який зірвав і потоптав Державний Прапор України

В Одесі до суду скерували обвинувальний акт щодо 23-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у публічній нарузі над Державним Прапором України.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Інцидент стався ввечері 12 липня на проспекті Шевченка. Чоловік зірвав синьо-жовтий стяг із фасаду аптеки, кинув його на асфальт, потоптав, а потім зламав дерев'яний флагшток.

Про це правоохоронців повідомив очевидець. Менш ніж за пів години зловмисника розшукали військовослужбовці Нацгвардії, які патрулювали район. Вони і передали його поліцейським.

Під час слідства обвинувачений визнав провину та пояснив свій вчинок тим, що був нетверезим. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Чоловіка обвинувачують за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.