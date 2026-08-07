У ніч на 7 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки і місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського. Обидва об'єкти знаходяться в тимчасово окупованому українському Криму.
Як розповіли у Генштабі, також підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" – в Оленівці в АР Крим та Залізному Порту на Херсонщині.
Наземні ретранслятори забезпечують стійкий зв'язок і передачу команд між операторами та ударними безпілотними літальними апаратами, збільшуючи дальність і ефективність їх застосування.
Окрім того, українські військові уразили склад паливно-мастильних матеріалів противника в районі Мелітополі та ремонтний підрозділ окупаційних військ поблизу Якимівки Запорізької області.
У Генштабі наголошують, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ.
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