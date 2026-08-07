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Генштаб підтвердив ураження РЛС раннього виявлення, ретранслятори БпЛА та інші об'єкти ворога

Атаковані цілі у Криму, на окупованій частині Херсонщини та Запорізької області. 

У ніч на 7 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки і місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського. Обидва об'єкти знаходяться в тимчасово окупованому українському Криму.

Як розповіли у Генштабі, також підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" – в Оленівці в АР Крим та Залізному Порту на Херсонщині. 

Наземні ретранслятори забезпечують стійкий зв'язок і передачу команд між операторами та ударними безпілотними літальними апаратами, збільшуючи дальність і ефективність їх застосування.

Окрім того, українські військові уразили склад паливно-мастильних матеріалів противника в районі Мелітополі та ремонтний підрозділ окупаційних військ поблизу Якимівки Запорізької області. 

У Генштабі наголошують, що  Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ. 

  • Спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” знищив у Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1” та військовий кран.
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