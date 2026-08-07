WSJ: Розвідка США допускає, що Путін може атакувати НАТО ще під час війни проти України

Президент Росії Владімір Путін може спробувати перевірити готовність НАТО до оборони вже в найближчі кілька років. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на оцінки американської розвідки.

Це може статися навіть тоді, коли війна проти України ще триватиме. За даними США, Кремль розглядає різні сценарії. Серед них – кібератаки, диверсії та навіть обмежене наземне вторгнення до однієї з країн НАТО.

Американські посадовці наголошують, що ймовірність такого вторгнення поки що залишається низькою. Водночас вони вважають, що цей ризик поступово зростає. Нові оцінки з'явилися на тлі занепокоєння через скорочення запасів окремих видів озброєнь у США.

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За словами чиновників, на них вплинули поставки зброї Україні та використання боєприпасів під час конфлікту з Іраном. Зокрема, йдеться про ракети Precision Strike Missile, ATACMS і переносні комплекси Stinger.

У Вашингтоні також припускають, що Москва може вдатися до ескалації, якщо опиниться у складній ситуації на фронті або намагатиметься змінити перебіг війни проти України. Українські безпілотники регулярно уражають військові й нафтогазові об'єкти, а темпи наступу російської армії сповільнилися через значні втрати.

Експерти вважають, що у разі атаки на країну НАТО головною метою Москви буде не захоплення території. Кремль, ймовірно, прагнутиме перевірити готовність союзників виконати зобов'язання за статтею 5 Північноатлантичного договору.

За оцінками американської розвідки, такі загрози можуть виникнути в період від осені цього року до 2029 року.