Латвія відпрацює мобілізацію за допомогою центрів збору у великих містах

Латвія у суботу, 8 серпня, планує провести "репетицію" мобілізації, розгорнувши у Ризі, Кулдізі, Валмієрі і Алуксне спеціальні центри для збору резервістів.

Як пише Укрінформ, до них прибудуть громадяни, які подали заявку на проходження добровільної підготовки. З мобілізаційних центрів вони вирушать до піхотної школи, де упродовж трьох тижнів, до 29 серпня, проходитимуть курс опанування військових навичок. Усього взяти участь у навчанні зголосились 114 людей.

Завдяки відпрацюванню мобілізаційних заходів у збройних силах Латвії сподіваються удосконалити процедуру призову та зарахування громадян країни до війська в умовах кризової ситуації.

У Латвії наразі діє обов'язкова строкова військова служба, але проходять її лише ті юнаки, яких було визначено у порядку лотереї. З приблизно 8000 потенційних призовників обирають 400.