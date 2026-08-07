Трамп звинуватив ЗМІ у поширенні брехні про його конфлікт з міністром війни Геґсетом

У власній соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп рішуче заперечив наявність у нього конфлікту з міністром війни Пітом Геґсетом через ситуацію із ракетними запасами американської армії.

За словами Трампа, повідомлення про те, що глава держави у грубій формі вимагав пояснень в урядовця через нібито обман щодо дефіциту боєприпасів - це fake news. Республіканець вважає джерелом поширення брехні видання The Washington Post, яке лайливо обізвав "Вашингтон Компост".

Трамп запевняє, що надзвичайно задоволений роботою Геґсета на посаді очільника Пентагону, пригадавши блискучу одноденну операцію із захоплення "одного з найгірших злочинців у світі Ніколаса Мадуро", а також війну проти Ірану, в якій "країну було фактично зруйновано з метою не допустити наявність у неї ядерної зброї".

Президент переконує, що Геґсет має повагу не лише з боку Білого дому, але й у військових колах. Особливо відзначив республіканець успіхи міністра у боротьбі проти DEI - розподілу посад за гендерними, расовими та іншими квотами.

Під час війни з Іраном Сполучені Штати, за підрахунками експертів, довели до критичного рівня запаси своїх далекобійних ракет.