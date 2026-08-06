До групи входять оперативники, які керують шпигунами, аналітики розвідки, фахівці із кібероперацій та спеціалісти із проведення таємних операцій впливу.

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У ЦРУ створили таємну оперативну групу з питань Куби, пише New York Times з посиланням на джерела.

Таким чином Сполучені Штати розпочали втілювати план з посилення тиску на кубинський уряд, аби Гавана запровадила економічні, політичні та лідерські зміни, яких вимагає президент Дональд Трамп.

“Створення оперативної групи дозволить агентству швидко спрямувати більше фінансових, людських та технічних ресурсів на Кубу”, – йдеться у матеріалі.

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До групи входять оперативники, які вербують та керують шпигунами, аналітики розвідки, фахівці із кібероперацій та спеціалісти із проведення таємних операцій впливу.

NYT нагадує, що ЦРУ створювало оперативну групу з питань Куби у 1960 році. Її члени керували невдалим вторгненням на острів, яке відоме як “операція в Затоці Свиней”.

Джерела заявляють, що завдання нової групи будуть простішими: створити розкол серед кубинської політичної еліти, аби у наслідку замінити антиамериканських радикалів на практичніших діячів, гнучкіших до вимог Трампа.

“Наміри тут не дивують, оскільки Куба вже давно є мішенню для шпигунських, підривних та дестабілізаційних зусиль ЦРУ, включно з тероризмом”, – заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо газеті The Times.

Він додав, що водночас Державний департамент Сполучених Штатів має нахабство "називати Кубу загрозою" через те, що країна реалізовує своє право на законну самооборону.

Додамо, у 1960-х американці під час підготовки операції мали союзників у Кубі. Нова група таких партнерів не має і не може проводити летальні операції. Водночас президент зможе змінити повноваження групи у будь-який момент.

Що було раніше

У червні Комуністична партія Куби (КПК) схвалила пакет реформ, спрямованих на відкриття більшої кількості секторів для приватних інвестицій.

Американське новинне агентство Axios у травні повідомило з посиланням на секретні документи розвідки, що Куба придбала сотні ударних безпілотників у Росії та Ірану.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що з боку Гавани було б нерозумно намагатися придбати або отримати доступ до тих видів зброї, які могли б досягти американських територій. Якщо це станеться, що кубинці "спровокують такий тип конфронтації, якого вони не тільки не хочуть, але й якому не можуть протистояти".