​Сибіга: Україна продовжує переговори щодо ліцензій на виробництво ракет для Patriot

Україна продовжує консультації зі США та виробниками щодо отримання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим.

У цьому питанні Київ працює з американською стороною, а також проводить переговори з кількома виробниками, які залучені до процесу.

«Відбулися принципові розмови президента України з президентом США. Тепер потрібно ще проговорити всі ці питання з усіма стейкхолдерами, ці розмови тривають», – сказав урядовець.

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Сибіга сказав, що президент дав завдання максимально локалізовувати виробництво критичних видів озброєння в Україні. Локалізація в Україні значно пришвидшила б процес виробництва.

«Те, що ми робимо за місяць, в деяких країнах забирає роки», – сказав він.

Виробництво в Україні вигідне і партнерам, які отримають змогу тестувати зброю в реальних умовах війни, додав керівник міністерства.

Україна намагається максимально пришвидшити отримання необхідних ліцензій. Частину домовленостей із партнерами вже вдалося реалізувати, однак конкретні деталі не розголошуватимуть.

Одним із головних завдань є розширення українських антибалістичних можливостей. Сибіга також зазначив, що США на рік здатні виробляти близько 600 ракет PAC-3 на рік, а через ситуацію на Близькому Сході отримання додаткових ракет залишається складним.

«Ми буквально б’ємося за кожну ракету», – сказав глава МЗС, додавши, що президент Володимир Зеленський проведе окремі наради з цього питання. Кожен посол щоденно працює над отриманням ракет, зокрема антибалістичних.

Раніше видання Financial Times повідомило, що США досі не ухвалили остаточного рішення щодо передачі Україні технологій для самостійного виробництва ракет до Patriot.

Під час саміту НАТО в Туреччині Трамп заявляв, що Вашингтон може дозволити Україні виробляти ці ракети. Однак згодом він висловив обережнішу позицію. Глава Білого дому сказав, що «це надзвичайно потужна зброя, і ми маємо бути дещо обережними щодо того, кому надаємо ліцензію».