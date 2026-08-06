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​Сибіга: Україна продовжує переговори щодо ліцензій на виробництво ракет для Patriot

Тривають розмови з американською стороною та кількома виробниками.

​Сибіга: Україна продовжує переговори щодо ліцензій на виробництво ракет для Patriot
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Україна продовжує консультації зі США та виробниками щодо отримання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим. 

У цьому питанні Київ працює з американською стороною, а також проводить переговори з кількома виробниками, які залучені до процесу. 

«Відбулися принципові розмови президента України з президентом США. Тепер потрібно ще проговорити всі ці питання з усіма стейкхолдерами, ці розмови тривають», – сказав урядовець.

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Сибіга сказав, що президент дав завдання максимально локалізовувати виробництво критичних видів озброєння в Україні. Локалізація в Україні значно пришвидшила б процес виробництва.

«Те, що ми робимо за місяць, в деяких країнах забирає роки», – сказав він. 

Виробництво в Україні вигідне і партнерам, які отримають змогу тестувати зброю в реальних умовах війни, додав керівник міністерства. 

Україна намагається максимально пришвидшити отримання необхідних ліцензій. Частину домовленостей із партнерами вже вдалося реалізувати, однак конкретні деталі не розголошуватимуть. 

Одним із головних завдань є розширення українських антибалістичних можливостей. Сибіга також зазначив, що США на рік здатні виробляти близько 600 ракет PAC-3 на рік, а через ситуацію на Близькому Сході отримання додаткових ракет залишається складним.

«Ми буквально б’ємося за кожну ракету», – сказав глава МЗС, додавши, що президент Володимир Зеленський проведе окремі наради з цього питання. Кожен посол щоденно працює над отриманням ракет, зокрема антибалістичних.

  • Раніше видання Financial Times повідомило, що США досі не ухвалили остаточного рішення щодо передачі Україні технологій для самостійного виробництва ракет до Patriot.
  • Під час саміту НАТО в Туреччині Трамп заявляв, що Вашингтон може дозволити Україні виробляти ці ракети. Однак згодом він висловив обережнішу позицію. Глава Білого дому сказав, що «це надзвичайно потужна зброя, і ми маємо бути дещо обережними щодо того, кому надаємо ліцензію».
  • Дефіцит ракет-перехоплювачів балістики збільшився через війну на Близькому Сході. Україна заявляла про готовність і спроможності виробляти антибалістику та ділитися нею з партнерами. 
  • Цього року було декілька атак, коли ППО України не змогла збити жодну балістичну ракету, оскільки не мала, чим. 
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