До нових 250 позицій включено програмне забезпечення та комунікаційне обладнання ТОВ «Іжевський радіозавод» (IRZ), програмні продукти ЗАТ «Топ системи», а також програмні рішення АТ «Фірма «Ракурс».

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Держспецзв’язку розширила Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання. Кількість позицій збільшилася із 1770 до 2020 позицій.

Як зазначили у пресслужбі відомства, серед нових 250 позицій є програмне забезпечення та комунікаційне обладнання ТОВ «Іжевський радіозавод» (IRZ), програмні продукти ЗАТ «Топ системи», а також програмні рішення АТ «Фірма «Ракурс».

Перелік доповнили рішеннями IRZ, що охоплюють вбудоване системне програмне забезпечення для маршрутизаторів, програмні комплекси для агрегації каналів зв’язку, централізованого моніторингу й управління обладнанням, збору даних, конфігурування, диспетчеризації та діагностики модемів.

Реклама

Також у перелік включили широкий спектр промислового комунікаційного обладнання: 3G/4G/LTE-маршрутизатори, GSM/GPRS- і LTE-модеми, IoT-комунікатори, радіомодеми, базові станції, ретранслятори, системи рухомого радіозв’язку стандарту DMR, навігаційні приймачі ГЛОНАСС/GPS, обладнання синхронізації, антенно-підсилювальні пристрої, інтерфейсні адаптери, комутатори та перетворювачі інтерфейсів.

Окрему групу оновлення становлять продукти ЗАТ «Топ Системи», зокрема програмні рішення лінійки T-FLEX. До Переліку включено PLM-, PDM-, CAD-, CAM-, CAE-, MBSE-, MDM-, CRM-, WMS/SCM-, EAM- та MES-рішення, а також системи електронного документообігу, управління інженерними даними, вимогами, проєктами, ризиками, майстер-даними, метрологією, технічним обслуговуванням, виробничим плануванням і технологічною підготовкою виробництва.

Розширення переліку посилить можливості держави виявляти і обмежувати використання технологічних рішень підсанкційних виробників у телекомунікаційній, промисловій, інженерній, виробничій та геоінформаційній інфраструктурі.

Включення як комунікаційного обладнання, так і комплексних CAD/PLM/CAM/CAE- та фотограмметричних рішень дає змогу комплексно оцінювати ризики для інформаційних ресурсів, мереж зв’язку, критично важливих технологічних процесів і геопросторових даних.