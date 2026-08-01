СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
ГоловнаТехнології

Медіа: Росія наближається до стабільного супутникового зв’язку над Україною

Перша партія російських супутників "Рассвєт", фактично завершила розгортання. 

Медіа: Росія наближається до стабільного супутникового зв’язку над Україною
Фото: Мілітарний

Росія активно розгортає власне супутникове угруповання "Рассвет", яке вже забезпечує щонайменше два "вікна зв’язку" на добу над територією України. У перспективі до середини 2027 року система може забезпечити цілодобове супутникове покриття, що створить нові виклики для Сил оборони.

Про це повідомляє "Мілітарний".

За результатами аналізу траєкторій супутників, станом на 31 липня 2026 року із 16 апаратів, запущених наприкінці березня, 12 уже вийшли на робочу орбіту висотою 550 км, ще три продовжують підйом, а один супутник, імовірно, був втрачений через виробничий дефект.

Реклама

За даними медіа, сформоване угруповання вже забезпечує щільне покриття над Україною. Супутники проходять над територією країни приблизно чотири рази на добу, однак лише під час двох-трьох проходів вони перебувають достатньо високо над горизонтом для стабільного зв’язку із наземними терміналами.

Кожне таке "вікно зв’язку" триває близько години-півтори. У цей час російські військові теоретично можуть використовувати супутниковий зв’язок для керування морськими безпілотниками, а також важкими ударними та розвідувальними БпЛА.

Наприкінці липня Росія запустила другу групу із 16 супутників проєкту "Рассвет". Якщо темпи розгортання залишаться незмінними, нове угруповання може почати повноцінно працювати вже восени, що дозволить збільшити кількість "вікон зв’язку" над Україною.

За офіційними планами Росії, комерційна експлуатація системи має стартувати у 2027 році. Водночас у російських джерелах раніше заявляли про намір збільшити супутникове угруповання до 250 апаратів у 2027 році, до 730 – у 2030-му та понад 900 – у 2035 році.

Експерт зазначає, що навіть за нинішніх темпів запусків Росія вже до середини 2027 року може отримати майже безперервне супутникове покриття над Україною, якщо не буде вжито ефективних контрзаходів.

Окрему увагу фахівці звертають на абонентські термінали "Бюро 1440". Вони мають масу менш як 15 кг, забезпечують швидкість передачі даних до 1 Гбіт/с та працюють за технологією активних фазованих антенних решіток, подібною до Starlink. Це дозволяє автоматично знаходити супутник і підтримувати зв’язок без механічного наведення антени.

За оцінкою експертів, після запуску серійного виробництва такі термінали можуть використовуватися не лише на командних пунктах, автомобільній техніці чи кораблях, а й інтегруватися у далекобійні ударні безпілотники, крилаті ракети та інші засоби ураження, що потенційно підвищить їхню ефективність.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies