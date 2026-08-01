Росія активно розгортає власне супутникове угруповання "Рассвет", яке вже забезпечує щонайменше два "вікна зв’язку" на добу над територією України. У перспективі до середини 2027 року система може забезпечити цілодобове супутникове покриття, що створить нові виклики для Сил оборони.

Про це повідомляє "Мілітарний".

За результатами аналізу траєкторій супутників, станом на 31 липня 2026 року із 16 апаратів, запущених наприкінці березня, 12 уже вийшли на робочу орбіту висотою 550 км, ще три продовжують підйом, а один супутник, імовірно, був втрачений через виробничий дефект.

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За даними медіа, сформоване угруповання вже забезпечує щільне покриття над Україною. Супутники проходять над територією країни приблизно чотири рази на добу, однак лише під час двох-трьох проходів вони перебувають достатньо високо над горизонтом для стабільного зв’язку із наземними терміналами.

Кожне таке "вікно зв’язку" триває близько години-півтори. У цей час російські військові теоретично можуть використовувати супутниковий зв’язок для керування морськими безпілотниками, а також важкими ударними та розвідувальними БпЛА.

Наприкінці липня Росія запустила другу групу із 16 супутників проєкту "Рассвет". Якщо темпи розгортання залишаться незмінними, нове угруповання може почати повноцінно працювати вже восени, що дозволить збільшити кількість "вікон зв’язку" над Україною.

За офіційними планами Росії, комерційна експлуатація системи має стартувати у 2027 році. Водночас у російських джерелах раніше заявляли про намір збільшити супутникове угруповання до 250 апаратів у 2027 році, до 730 – у 2030-му та понад 900 – у 2035 році.

Експерт зазначає, що навіть за нинішніх темпів запусків Росія вже до середини 2027 року може отримати майже безперервне супутникове покриття над Україною, якщо не буде вжито ефективних контрзаходів.

Окрему увагу фахівці звертають на абонентські термінали "Бюро 1440". Вони мають масу менш як 15 кг, забезпечують швидкість передачі даних до 1 Гбіт/с та працюють за технологією активних фазованих антенних решіток, подібною до Starlink. Це дозволяє автоматично знаходити супутник і підтримувати зв’язок без механічного наведення антени.

За оцінкою експертів, після запуску серійного виробництва такі термінали можуть використовуватися не лише на командних пунктах, автомобільній техніці чи кораблях, а й інтегруватися у далекобійні ударні безпілотники, крилаті ракети та інші засоби ураження, що потенційно підвищить їхню ефективність.