Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
ГоловнаСвіт

Сибіга: дипломатичний трек із США на паузі, очікуємо на візит американських перемовників

Керівник МЗС підкреслив, що Україна прагне закінчення війни і використовуватиме для цього усі можливості. 

Сибіга: дипломатичний трек із США на паузі, очікуємо на візит американських перемовників
Джейхун Байрамов і Андрій Сибіга
Фото: скриншот відео МЗС

Дипломатичний трек за участі США залишається на паузі. Поки що Україна очікує на візит американської переговорної команди, повідомив на брифінгу з нагоди візиту міністра закордонних справ Азербайджану очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

Він сказав, що Україна вітає зусилля США і хоче більшої динаміки та залученості американської сторони. Сибіга підкреслив, що справедливого миру без участі США не буде.

«Як і важко уявити реалістичні, дієві гарантії безпеки без американської сторони. Все це було предметом перемовин президента Зеленського з президентом Трампом під час нещодавньої поїздки до Вашингтону», – сказав він.

Реклама

Керівник міністерства підкреслив, що Україна хоче закінчити війну і використовує кожну можливість, аби наблизити справедливий мир. Водночас він вважає, що справжню динаміку в мирних зусиллях може дати лише зустріч українського президента Володимира Зеленського з Владіміром Путіним. 

Переговори України, США і Росії

Минулого й цього року Україна, Росія і США провели декілька раундів переговорів. Їхнім результатом є декілька етапів обміну полоненими, але вирішити всі суперечливі питання не вдалося. Росія вимагає віддати їй окуповані території та вільну частину Донецької і Луганської областей. Україна категорично відкидає територіальні поступки.

Зустрічі призупинилися після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану. Останні перемовини відбулися в лютому в Женеві.

Один з ключових перемовників, Стів Віткофф, неодноразово приїжджав до Москви. Президент України називав неповагою такі візити до столиці країни-агресора і відсутність поїздок до Києва. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies