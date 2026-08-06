Сибіга: дипломатичний трек із США на паузі, очікуємо на візит американських перемовників

Керівник МЗС підкреслив, що Україна прагне закінчення війни і використовуватиме для цього усі можливості.

Дипломатичний трек за участі США залишається на паузі. Поки що Україна очікує на візит американської переговорної команди, повідомив на брифінгу з нагоди візиту міністра закордонних справ Азербайджану очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

Він сказав, що Україна вітає зусилля США і хоче більшої динаміки та залученості американської сторони. Сибіга підкреслив, що справедливого миру без участі США не буде.

«Як і важко уявити реалістичні, дієві гарантії безпеки без американської сторони. Все це було предметом перемовин президента Зеленського з президентом Трампом під час нещодавньої поїздки до Вашингтону», – сказав він.

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Керівник міністерства підкреслив, що Україна хоче закінчити війну і використовує кожну можливість, аби наблизити справедливий мир. Водночас він вважає, що справжню динаміку в мирних зусиллях може дати лише зустріч українського президента Володимира Зеленського з Владіміром Путіним.

Переговори України, США і Росії

Минулого й цього року Україна, Росія і США провели декілька раундів переговорів. Їхнім результатом є декілька етапів обміну полоненими, але вирішити всі суперечливі питання не вдалося. Росія вимагає віддати їй окуповані території та вільну частину Донецької і Луганської областей. Україна категорично відкидає територіальні поступки.

Зустрічі призупинилися після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану. Останні перемовини відбулися в лютому в Женеві.

Один з ключових перемовників, Стів Віткофф, неодноразово приїжджав до Москви. Президент України називав неповагою такі візити до столиці країни-агресора і відсутність поїздок до Києва.