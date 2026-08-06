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Усі 27 найбільших міст Італії переведено в "червоний" режим загрози через спеку

Країна переживає вже четвертий період аномальних температур цього літа.

Усі 27 найбільших міст Італії переведено в "червоний" режим загрози через спеку
Фото: EPA/UPG

Четверта "хвиля спеки", яка дісталася Італії цього тижня, призвела до оголошення в усіх 27 великих містах, що перебувають під моніторингом міністерства охорони здоров'я, найвищого "червоного" рівня загрози.

Як пише The Guardian, це перший випадок у 2026 році, коли максимальна небезпека для населення через аномальні температури поширюється на усю територію країни.  

На тлі 40-градусних показників термометрів влада нагадала італійцям та туристам про необхідність уникати прямого сонця у період з 11 до 18 години, носити легкий одяг, перебувати  якомога довше у приміщенні, не залишати дітей та домашніх улюбленців в автомобілях, пити щонайменше 1,5 літра води на день та обмежити вживання газованих напоїв, кави, алкоголю і важкої їжі.

За останні дні через спеку в Італії загинули четверо людей. В регіонах П'ємонт та Ломбардія через посуху спостерігається дефіцит питної води, її підвозять у близько 100 населених пунктів вантажівками.

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