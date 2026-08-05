На кордоні з Білоруссю литовські прикордонники виявили третій підземний тунель

Тунель був прокладений під прикордонним загородженням на глибині близько 1,5 метра.

Литовські прикордонники виявили вже третій за останні кілька тижнів підземний тунель, який, за попередніми даними, будували для незаконного переправлення мігрантів із Білорусі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба Литви.

За інформацією відомства, тунель був прокладений під прикордонним загородженням на глибині близько 1,5 метра. Його укріпили колодами та дошками, а довжина підземного ходу становила приблизно чотири метри від білоруської території у напрямку Литви. Вхід із боку Білорусі був ретельно замаскований тканиною.

Для пошуку підземного ходу литовські прикордонники залучили фахівців Прикордонної служби Польщі, які використовували спеціальне обладнання для виявлення таких споруд.

У прикордонній службі зазначили, що тунель ще не був завершений і не мав виходу за фізичне загородження на кордоні. Через це використати його для незаконного перетину державного кордону було неможливо.