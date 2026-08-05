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Reuters: Білорусь у липні рекордно збільшила поставки пального до Росії через дефіцит після ударів українських дронів

Росія також почала імпортувати бензин з Індії, Казахстану та Марокко.

Reuters: Білорусь у липні рекордно збільшила поставки пального до Росії через дефіцит після ударів українських дронів
Фото: EPA/UPG

Поставки бензину та дизельного пального з Білорусі до Росії у липні досягли рекордного місячного рівня на тлі дефіциту пального в РФ, спричиненого перебоями в роботі нафтопереробних заводів після ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні підрахунки та джерела в галузі.

За даними агентства, на початку липня виробництво бензину в Росії скоротилося до рівня, що покривав лише близько 65% середнього сезонного попиту. Водночас виробництво дизельного пального знизилося приблизно до рівня внутрішнього споживання.

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У липні поставки бензину залізницею з Білорусі до Росії зросли на 13% порівняно з червнем і становили 212 тисяч тонн. Поставки дизельного пального за цей період подвоїлися — до 162 тисяч тонн.

Обсяги постачання авіаційного пального, навпаки, дещо скоротилися — з 16 тисяч тонн у червні до 13,1 тисячі тонн у липні.

Reuters зазначає, що Білорусь постачає пальне до Росії з двох своїх нафтопереробних заводів, які працюють на російській нафті. Їхня сукупна потужність становить 24 мільйони тонн на рік, або близько 480 тисяч барелів на добу.

Загалом за перші сім місяців 2026 року поставки бензину з Білорусі до Росії зросли у 25 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року – майже до 665 тисяч тонн. Постачання дизельного пального збільшилися майже у сім разів – до 418 тисяч тонн.

За інформацією джерел агентства, на тлі проблем із роботою власних НПЗ Росія також почала імпортувати бензин з Індії, Казахстану та Марокко.

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