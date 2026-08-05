Росія активізувала дезінформацію перед виборами в Німеччині: очорнює опонентів АдН

У фейкових відео в соцмережах місцевих політиків безпідставно звинувачують у розтраті коштів, сексуальних домаганнях і зловживаннях.

Російські дезінформаційні кампанії масштабно зростають у Німеччині напередодні місцевих виборів.

Вони переважно атакують політичних опонентів ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», повідомляє Reuters із посиланням на джерела у німецьких службах безпеки.

Опитування свідчать, що АдН має всі шанси здобути значні результати під час голосування в Берліні, Саксонії-Ангальт і Мекленбурзі-Передній Померанії. Очільник цієї партії раніше обіцяв відновити зв'язки з Росією, які Берлін фактично заморозив після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

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Джерела зазначають, що Кремль намагається розколоти політичний ландшафт ФРН і дискредитувати правлячу консервативну партію, її партнерів, а також «Зелених» і «вільних демократів».

Спецслужби зафіксували, що зловмисники поширюють у соцмережах фейкові відео з логотипами відомих медіа, зокрема, BBC й ARD. У цих роликах місцевих політиків безпідставно звинувачують у розтраті коштів, сексуальних домаганнях і зловживаннях.

Москва традиційно заперечує свою причетність до дезінформації проти Заходу, а її посольство в Берліні утрималося від коментарів.

Речник Міністерства внутрішніх справ Німеччини підтвердив, що уряд відстежує цю дезінформаційну операцію під назвою «Матрьошка». Водночас влада поки не вживає радикальних заходів, як-от видалення відеороликів з мережі. За словами речника, наразі кампанія не має значного охоплення в інтернеті, проте ситуація все одно залишається серйозною і вимагає постійного контролю.

Очільниця уряду землі Мекленбург-Передня Померанія також повідомила про проведення розслідування щодо російських дезінформаційних впливів на регіональному рівні.

Німецька влада нагадує, що подібні втручання відбуваються регулярно. Уряд вже попереджав про російські маніпуляції перед минулими парламентськими виборами.