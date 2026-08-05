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Саратовський НПЗ повністю зупинив роботу після атаки безпілотників

Внаслідок атаки пошкоджені виробничі об'єкти.

Саратовський НПЗ повністю зупинив роботу після атаки безпілотників
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і терміналу у Феодосії
Фото: Генштаб

Саратовський нафтопереробний завод повністю зупинив переробку нафти після атаки безпілотників, яка пошкодила виробничі об'єкти та спричинила пожежі.

Про це пише Економічна правда.

З 2 серпня на заводі не працює єдина установка первинної переробки нафти. Зазначається, що відновлення підприємства може тривати два-три тижні.

Потужність Саратовського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік. Щороку він випускає понад 1 млн тонн бензину та майже 2 млн тонн дизельного пального. Після зупинки завод припинив продавати пальне на Санкт-Петербурзькій біржі.

До слова, це вже другий великий російський НПЗ, який припинив випуск пального від початку серпня. Раніше зупинився також Волгоградський завод "Лукойла", який входить до десятки найбільших у Росії та забезпечує близько 5% нафтопереробки країни.

  • У ніч на 2 серпня оператори 1-го окремого центру та 412-ї бригади Nemesis у взаємодії з ГУР МОУ, а також іншими складовими Сил оборони України успішно уразили Саратовський НПЗ.
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