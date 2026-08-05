Саратовський НПЗ повністю зупинив роботу після атаки безпілотників

Саратовський нафтопереробний завод повністю зупинив переробку нафти після атаки безпілотників, яка пошкодила виробничі об'єкти та спричинила пожежі.
Про це пише Економічна правда.
З 2 серпня на заводі не працює єдина установка первинної переробки нафти. Зазначається, що відновлення підприємства може тривати два-три тижні.
Потужність Саратовського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік. Щороку він випускає понад 1 млн тонн бензину та майже 2 млн тонн дизельного пального. Після зупинки завод припинив продавати пальне на Санкт-Петербурзькій біржі.
До слова, це вже другий великий російський НПЗ, який припинив випуск пального від початку серпня. Раніше зупинився також Волгоградський завод "Лукойла", який входить до десятки найбільших у Росії та забезпечує близько 5% нафтопереробки країни.
- У ніч на 2 серпня оператори 1-го окремого центру та 412-ї бригади Nemesis у взаємодії з ГУР МОУ, а також іншими складовими Сил оборони України успішно уразили Саратовський НПЗ.