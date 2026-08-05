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Reuters: Американське ФБР налагодило безпрецедентну співпрацю з Китаєм і Росією

Партнерство працює у форматі чотирьох робочих груп: кібершахрайство, насильницькі злочини проти дітей, боротьба з наркотиками і розшук утікачів.

Reuters: Американське ФБР налагодило безпрецедентну співпрацю з Китаєм і Росією
Директор ФБР Каш Патель
Фото: EPA/UPG

Директор ФБР Каш Патель повідомив про створення нових партнерств у сфері правопорядку з Китаєм та Росією. 

Головна мета цієї співпраці — спільна боротьба з транснаціональною злочинністю, зокрема, торгівлею фентанілом, кібершахрайством та сексуальною експлуатацією дітей, передає Reuters.

Взаємодія між державами передбачає регулярний обмін співробітниками. Китайські правоохоронці вже відвідували США, а агенти ФБР їздили до Китаю для обміну розвідданими і проведення спільних розслідувань. Наприкінці липня Патель повернувся з Пекіна, а на жовтень відомство планує аналогічний візит до Росії.

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У межах партнерства ФБР, Міністерство громадської безпеки Китаю і поліція Дубая провели масштабну спецоперацію Sand Dollar. Вони знешкодили великий центр кібершахрайства у Дубаї, затримали 300 осіб, вилучили $300 млн і звільнили тисячі постраждалих від торгівлі людьми. 

Крім того, сторони провели спільну операцію проти виробників речовин для фентанілу, заарештувавши дев'ять осіб, і знешкодили міжнародну мережу розповсюдження дитячої порнографії.

Партнерство працює у форматі чотирьох робочих груп: кібершахрайство, насильницькі злочини проти дітей, боротьба з наркотиками і розшук утікачів. Обмін інформацією відбувається щомісяця під час взаємних візитів і щоденних робочих контактів.

Нова стратегія ФБР викликала занепокоєння у контррозвідувальній спільноті США. Колишні співробітники спецслужб застерігають, що авторитарні режими можуть використати доступ до американських об'єктів для шпигунства і проникнення. Однак очільник ФБР наголошує, що відомство проводить жорстку перевірку і застосовує заходи контррозвідки до всіх іноземних гостей.

Патель підкреслив, що партнерство з Пекіном і Москвою має точковий характер і стосується лише конкретних видів злочинів. Це не змінює статус Китаю і Росії як геополітичних суперників і не замінює головний розвідувальний альянс США Five Eyes. При цьому ФБР розглядає цей досвід як модель для створення подібних робочих груп з іншими країнами у майбутньому.

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